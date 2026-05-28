Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinin doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Haberde, İsrail’in gece saatlerinde kentte bulunan bir apartman ile kafeyi de hedef aldığı belirtilirken, arama kurtarma ekiplerinin yangınları kontrol altına alma ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi paylaşıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Ordu, Sur kentinde Hizbullah’a ait altyapılara yönelik operasyon başlattı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırılardan kısa süre önce Sur kent merkezi için tahliye çağrısı yaparak, sivillerden evlerini boşaltmalarını ve Zehrani Nehri’nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail saldırıları

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok yerleşim bölgesini işgal etmişti. Lübnan hükümeti ise yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta süreyle uzatıldığını duyurmuştu.

ABD’nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, ateşkesin 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha devam etmesi ve haziran ayının başında dördüncü tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkes yürürlükte olmasına rağmen İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan’a yönelik operasyonların artırılması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.