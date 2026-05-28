Açıklamasında Akşehir’in Kuvay-ı Milliye dönemindeki rolüne dikkat çeken Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu’nun soyunun Akşehir’de medfun bulunan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne uzandığını belirtti. Buna karşın Köksal, Kılıçdaroğlu’nu artık hemşehrileri olarak kabul etmediklerini dile getirdi.

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eski Genel Başkanı. Bendeniz, büyük dedenizin memleketi ve Kuvay-ı Milliye'nin Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal... CHP İlçe örgütünde uzun uzadıya gündeme dair görüşlerimi açıkladım ve sosyal medyada da yayınlandı. Size sadece şunu söylemek isterim: Soy bağınız Akşehir’de medfun olan Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri’ne dayanıyor olabilir ama Akşehir Şehremini olarak ifade edeyim ki artık siz hemşehrimiz değilsiniz. Siz hala bizden olduğunuzu iddia edebilirsiniz ama biz sizden değiliz.”