Son Mühür- Meteoroloji tarafından paylaşılan son bilgilere göre bugün hava koşulları zorlayıcı olacak. Ülkede genel olarak bulutlar dolaşırken, birçok bölge için sağanak yağış ve bölüm bölüm gök gürültüsü uyarısında bulunuldu.

Birçok ilçede yağmur yağacak

Güne yağmurla gözünü açan veya gün içinde şemsiyeye ihtiyaç duyacak birçok ilimiz var. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlar etkisini gösterecek.

Bunun yanı sıra; Burdur, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevrelerinde de yer yer sağanaklar bekleniyor.

Antalya ve Samsun’da ikamet edenler ise özellikle şehrin iç kesimlerinde önlemlerini önceden almalı.

Ülke genelinde hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim söz konusu değil. Kuzey bölgelerimizde sıcaklıklar birkaç derece düşüş gösterse de ülke genelinde mevsim normallerine yakın bir hava yaşanacak. Rüzgar ise çoğunlukla kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.

Çığ ve kar erimesine dikkat

Baharın gelmesiyle beraber riskli bölgelerde tehlike artıyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda buulunan vatandaşların önlem alması gerekiyor.

Yüksek kar örtüsünün oluşturduğu risk nedeniyle ısınan havayla birlikte hareketlenmesi sebebiyle çığ ve hızlı kar erimesi riski oluşturuyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

Ege ve Marmara bölgesinde ise yağış beklentisi şimdilik bulunmuyor. Güneş aralıklarla bulutların arkasından kendisini belli edecek.

İzmir: 26°C

Denizli: 25°C

İstanbul: 16°C

Edirne: 21°C

İç Anadolu ve Akdeniz’de hava nasıl?

İç Anadolu'nun doğu kısmı (Sivas, Kayseri, Niğde gibi) yağışlıyken, Ankara ve Eskişehir bölgesi yalnızca çok bulutlu bir gün geçirecek. Akdeniz’de ise Adana ve Hatay bölümünde gök gürültülü sağanaklar olabilir.

Ankara: 19°C (Çok bulutlu)

Adana: 26°C (Sağanak yağışlı)

Antalya: 26°C (İç kesimler yağışlı)

Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı geçecek

Batı Karadeniz’de yalnızca Bolu çevresinde yerel yağışlar yaşanırken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerinde şemsiyeler kapanmayacak.

Trabzon: 15°C

Rize: 18°C

Bolu: 16°C

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı geçecek

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacak. Diyarbakır'dan Erzurum'a, Van'dan Gaziantep'e kadar her yerde aralıklı sağanaklar yaşanacak.

Diyarbakır: 19°C

Gaziantep: 21°C

Erzurum: 15°C

Van: 14°C