Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, son tahminlere göre yeni haftada ülkenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını ifade etti.

Bugün özellikle güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tekin, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar süreceğini kaydetti.

Fevzi Burak Tekin, hafta boyunca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekin, yarın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bolu çevrelerinde yağış beklendiğini ifade etti. Salı günü İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağışların etkili olacağını aktaran Tekin, çarşamba günü ise aynı bölgelerde yağışların devam edeceğini bildirdi.

Fevzi Burak Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemin etkisiyle özellikle Marmara’da da yağışların görüleceğini belirtti.

Söz konusu sistemin cuma gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağını vurgulayan Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Tekin ayrıca, gece saatlerinde İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini belirterek denizcileri uyardı.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara’da 18-20, İstanbul’da 16-17, İzmir’de ise 24-26 derece aralığında seyredeceğini kaydetti.

Sarı kod verilen iller

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda hazırlanan ve uyarı verilen illeri gösteren Türkiye haritası paylaşıldı.

Açıklamada, bugün Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve aralıklı gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.