Ekonomik dalgalanmalar ve değişen piyasa koşulları, tasarruf sahiplerinin yatırım alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Uzun süredir güvenli liman olarak görülen geleneksel yatırım araçları yerini farklı alternatiflere bırakıyor. Son yayımlanan resmi veriler, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların tercihlerinde yaşanan belirgin değişimi ortaya koydu. Bu süreçte gayrimenkul sektörü yeniden cazibe merkezi haline gelirken, şehirlerin sunduğu getiri oranları da yatırım kararlarında belirleyici rol üstleniyor.

ALTINDAN ÇIKIŞ GAYRİMENKULE YÖNELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı hanehalkı beklenti anketi sonuçları yatırım tercihlerindeki yön değişimini rakamlarla kanıtladı. Mart ayında birikimini altınla değerlendireceğini belirtenlerin oranı yüzde 55,2 seviyesindeyken, nisan ayında bu oran yüzde 48,8'e geriledi. Gayrimenkul alımını tercih edenlerin oranı ise yüzde 28,5'ten yüzde 33,4'e ulaştı. Ortaya çıkan tablo, tasarruf sahiplerinin gayrimenkule yönelik ilgisinin net bir biçimde arttığını gösterdi.

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN YORUMU

Sektör temsilcileri altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin konut piyasasını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Türkiye'de bireylerin ev alacak birikime ulaşana kadar yatırımlarını genellikle altında değerlendirdiğini ifade etti. Altındaki sert yükselişlerin konut talebini artırabildiğine dikkat çeken Büyükduman, piyasadaki bu döngüyü şu sözlerle anlattı:

“Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir”

DEĞER ARTIŞINDA ZİRVEDEKİ İLLER

Yatırımcıların ilgisi konuta kayarken, büyükşehirlerdeki yıllık fiyat artış oranları da netleşti. Ortalama metrekare fiyatları baz alındığında İstanbul yüzde 40,53 artış ve 62 bin 204 lira ile ilk sırada yer aldı. Antalya yüzde 40,44 artış ve 52 bin 11 lira ile ikinci sırayı alırken, Muğla yüzde 40,20 artış ve 65 bin 607 lira ile üçüncü oldu. Bu illeri yüzde 39,83 artış ve 36 bin 561 lira metrekare fiyatıyla Ankara, yüzde 35,94 artış ve 35 bin 648 lira ile Ordu izledi.

KİRA GETİRİSİNDE SÜRPRİZ ŞEHİRLER

Mart 2026 verileri ışığında konut yatırımlarının kira getirisi oranları incelendiğinde farklı şehirler ön plana çıktı. Tekirdağ yüzde 8,38'lik oran ve 29 bin 775 liralık ortalama metrekare fiyatıyla en yüksek kira getirisi sağlayan il oldu. Ankara yüzde 8,24 ile ikinci, Şanlıurfa yüzde 8,00 ile üçüncü sırada konumlandı. Sakarya yüzde 7,55, İstanbul ise yüzde 7,38 kira getirisi oranıyla listeye giren diğer şehirler oldu.