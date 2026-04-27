Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmalı isimlerinden Gürsel Tekin’in İzmir’de gerçekleşen ‘Küba ve Sosyalizm’ konulu panele katılmasının yankıları kent genelinde sürüyor.

Tekin’in programı ani ve kısa sürdü

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’da ve genel merkez noktasında mutlak butlan ile parti içi tartışmaların en çok gündeme gelen ismi olan geçmişte CHP’de genel sekreterlik, il başkanlığı, milletvekilliği gibi görevlerde üstlenmiş olan Gürsel Tekin’in İzmir’e gerçekleştirdiği ziyaretler partiye yakın kulislerde destek arama çalışması olarak yorumlanırken, Tekin’in programını kısa tutması ise dikkat çekti.

Genel merkez muhalifleri panele ilgi göstermedi

CHP İzmir’de önceki dönem genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre Gürsel Tekin’in İzmir ziyaretlerinin bekleneni vermediği vurgulanırken, özellikle İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan ‘kayyum’, ‘çağrı heyeti’ polemiklerinden kaynaklı ‘Tekin’ isminin mesafeyle yaklaşıldığı belirtilirken, İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın siyaset yapan birçok ismin Tekin’in konuşmacı olduğu panele katılmaması ise dikkat çekti.

CHP İzmir’de parti içi muhalifler ‘mutlak butlan’ sonucunu bekliyor

Öte yandan, CHP İzmir’de genel merkeze muhalif isimlerin ise önümüzdeki günlerde özellikle başta Uşak ve Bornova’da yaşanan gelişmeler üzerine bir araya gelerek, gelecek süreçleri değerlendirebilecekleri öğrenilirken, mutlak butlan süreciyle birlikte CHP’nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiği senaryoda başta İzmir olmak üzere birçok kentte ve yerel yönetimlerde dengelerin alt üst olacağı belirtildi.