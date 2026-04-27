Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı-Dikili karayolunda bu sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Sabah saat 09.00 sularında yaşanan olayda, henüz tespit edilemeyen bir sebeple iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönetmeye başladı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Sağlık ekipleri, araç içerisinde olan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaralıların hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Ekipler tarafından inceleme başlatıldı

Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğine dair jandarma ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kaza yapan araçlardan bir tanesinin ön kısmının tamamen hasar aldığı ve motor bölümünün büyük zarar gördüğü görülüyor. Bir diğer aracın ise arka kısmının zarar gördüğü ve kapılarının açıldığı dikkat çekiyor.