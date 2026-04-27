Son Mühür- Ülkemizde son günlerde birçok acı olay peş peşe geldi. 6 yıl önceki Gülsitan Doku soruşturmasının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yaşanan gelişmeler, okullarımızda yaşanan arka arkaya saldırlar ve saldırı planları gündemdeki yerini korurken bir tepki de CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. CHP'li vekil meclise seslenerek el kaldırıp indirmekle bu işin olmayacağını belirterek bu mecliste yer aldıkları sürece kim bu olaylara göz yumduysa koltuktan inmesi gerektiğini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç şu ifadelerde bulundu:

"Şimdi ülkeye bakın. Valiye güvenemiyoruz, hastaneye güvenemiyoruz, emniyete güvenemiyoruz, okullara güvenemiyoruz, yurtlara güvenemiyoruz. Yani bu sadece bir güvenlik krizi değil ki; sadece bir güven krizi değil, bu devletin temel sütunları çökmüş artık, bunu kabul edin. Gelin el birliğiyle bu sütunları yeniden inşa edin; burada böyle dinlemekle, el kaldırıp indirmekle olacak şey değil bu. Bu ülkede tesadüfen ölmüyoruz, tesadüfen hayatta kalıyoruz. O yüzden diyoruz ki bu araştırma komisyonu kurulsun. Kim sustuysa, kim görmezden geldiyse, kim elindeki gücü kullandıysa…Vali de olsa, bakan da olsa, eski bakan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa… O koltukta oturmamalı biz bu Meclisteyken."