Şehir içi trafiği rahatlatmak ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak isteyen İzmir, yeni bir döneme adım atıyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan elektrik destekli "Bisicab" araçları, çok yakında kentin en işlek noktalarında İzmirlilere hizmet vermeye başlayacak. Arkasında iki yetişkin ve bir çocuğun rahatlıkla seyahat edebileceği bu yenilikçi sistem, özellikle kısa mesafeli ulaşıma modern bir alternatif sunuyor. Sürücü koltuğunda üniversite öğrencilerinin yer alacağı uygulamanın güzergahı, saatleri ve projenin detayları belli oldu.

İZMİR BİSİCAB NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken Bisicab, karbon salımını sıfıra indirmeyi hedefleyen kısa mesafeli bir şehir içi ulaşım aracı olarak tasarlandı. Elektrik destekli pedallı bir yapıya sahip olan bu modern araçlar, arkasında yer alan konforlu oturma alanıyla aynı anda iki yetişkin ve bir çocuğa güvenli seyahat imkanı tanıyor. İzmir'in dar sokakları ve yoğun caddelerinde motorlu taşıtlara çevreci bir alternatif sunan sistem, kentin turistik bölgelerindeki trafik yükünü de büyük ölçüde hafifletecek.

İZMİR BİSİCAB GÜZERGAHI NERESİ, HANGİ DURAKLARDAN GEÇECEK?

İlk etapta pilot uygulama olarak 20 araçlık bir filoyla yollara çıkacak olan Bisicab'ler, İzmir'in en hareketli noktalarından biri olan Alsancak Liman ile Konak hattında görev yapacak. Bu ana hat üzerinde seyahat edecek olan araçlar; Vasıf Çınar, Lozan, Montrö, Basmane ve Agora duraklarından geçerek yolcu taşıyacak. Vatandaşlar, kentin simgelerinden biri olmaya aday bu yenilikçi hizmetten saat 11.00 ile 19.00 arasında faydalanabilecek.

BİSİCAB SÜRÜCÜLERİ KİMLER OLACAK, GENÇLERE NASIL BİR FIRSAT SUNUYOR?

Projenin en çok takdir toplayan yönlerinden biri de üniversite öğrencilerine açtığı istihdam kapısı oldu. Bisicab direksiyonuna sadece eğitimine devam eden üniversiteli gençler geçecek. Gençler bu sayede hem hobilerini kazanca dönüştürecek hem de profesyonel iş hayatına adım atmadan önce önemli bir deneyim kazanacak. Direksiyon başına geçecek olan tüm öğrenciler sahaya çıkmadan önce; sürüş güvenliği, teknik bilgi, ilk yardım, acil durum yönetimi, trafik kuralları ve vatandaşla iletişim gibi konularda kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiriliyor.