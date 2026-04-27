Son Mühür / Uşak Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrası Bornova Belediyesi’ne yansıyan ve kent gündeminde ‘bankamatik’ tartışmalarının fitilini ateşleyen tartışmalar devam ediyor. Bornova’nın ardından Buca ve Gaziemir’de de ‘bankamatik’ iddiaları gündeme gelirken; özellikle Buca Belediyesi’ne Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan inceleme derin yankı uyandırmıştı. İzmir’de ‘bankamatik’ tartışmaları henüz küllenmemişken; bir belediye hakkında daha yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu kez iddialar ‘Karşı’ Yakadan!

İzmir’de personel alacakları, borçlar ve memur eylemleriyle adı manşetlerden düşmeyen Karşıyaka Belediyesi hakkında ortaya bomba gibi bir iddia düştü. CHP’nin Gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş’ın şoförü ve danışmanı Ender Sinan Baran’ın Karşıyaka Belediyesi’ne istisnai kadrodan memur olarak atandığı ile sürüldü. İddiaya göre, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, tanışıklığı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na dayanan ve adaylık sürecinde etkisi olduğu öne sürülen Özçağdaş’ın talebi üzerine geçtiğimiz süreçte Baran’ı önce özel kalem müdürlüğü görevine getirdi. Baran’ın daha sonra memur kadrosuna geçişinin sağlandığı belirtildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı: HTS kaydına bakılsın!

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, Baran’ın sadece kadroya alınmadığı üstüne üstlük bir de ‘bankamatik memur’ olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Adalet Bakanlığı’na da çağrı yapılan paylaşımda, “Ender Sinan Baran'ın HTS kayıtları incelensin. Karşıyaka Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı esnada, telefon sinyalleri İzmir'de mi, Ankara'da mı daha çok sinyal vermiş, araştırılsın. Böylelikle bankamatik memuru olup olmadığı anlaşılır” ifadeleri kullanıldı.

“Siz kapıyı açık bırakırsanız…”

Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Yenişafak yazarı Ahmet Ünlü de şunları aktardı: “Siz kapıyı açık bırakırsanız adamlar şoförünü de sekreterini de istisnai kadrodan atattırır ve siz de sadece izlersiniz. Sonra da daire başkanı olmuş. Ne bekliyordunuz ki? Gelelim işin püf noktasına. İstisnai kadrolara açıktan atama izinlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veriyor. Dolayısıyla bu Bakanlık işini sağlam kriterler çerçevesinden yapmış olsaydı bu haberlerle meşgul olmayacaktık. Siz kapıyı açık bırakırsanız oradan niçin geçiyorlar diye eleştiremezsiniz.”