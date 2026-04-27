Türkiye'nin gündemine oturan ve tanınmış isimleri kapsayan adli incelemelerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında adı geçen televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden şef Somer Sivrioğlu'nun adli tıp incelemeleri sonuçlandı. Hakkındaki karar sonrası ifade işlemleri için yetkili mercilere başvuran Sivrioğlu'nun sağlık kontrollerine dair hazırlanan raporlar resmi makamlara ulaştı.

KAN VE SAKAL ÖRNEKLERİ TEMİZ ÇIKTI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ünlü şefin adli tıp birimine verdiği numunelerin sonuçları netlik kazandı. Yapılan detaylı toksikolojik testlerin ardından Sivrioğlu'nun uyuşturucu testi raporu negatif olarak kayıtlara geçti. İncelemeler sonucunda alınan kan ve sakal örneklerinde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna rastlanmadığı teyit edildi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR ÜZERİNE ÜLKEYE DÖNMÜŞTÜ

Adli sürecin başladığı günlerde işleri sebebiyle yurt dışında bulunan tanınmış şef, hakkındaki karar üzerine yetkili makamlarla işbirliği yapacağını hızla duyurmuştu. İfade işlemlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceğini belirten Sivrioğlu, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya'da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum"