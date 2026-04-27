Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe karşısında sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira kaydetti.

Bu galibiyetle liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi ve ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

'Şampiyon Cimbom' sesleri

Maçın bitiş düdüğünün ardından İzmir’de Galatasaray taraftarları sokaklara çıkarak derbi galibiyetini coşkuyla kutladı. Kentin birçok noktasında devam eden kutlamaların en yoğun adresi Gündoğdu Meydanı ve çevresi oldu.

Araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkan taraftarlar, kornalar eşliğinde “Şampiyon Cimbom” tezahüratları yaparken, çok sayıda kişi de ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla kutlamalara katıldı. Öte yandan polis ekipleri, etkinlikler sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.