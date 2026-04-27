Zeytinyağının kraliçe olduğu sofralarda taze otlar, deniz ürünleri ve hamur işleri başrolü paylaşıyor. İzmir'in yemekleri arasında sokakta yenen bir kumrudan, düğünlerde kazanlarda saatlerce pişen keşkeğe kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

İzmir'in yemekleri arasında öne çıkan başlıca lezzetler nelerdir?

Şehrin mutfağı denildiğinde akla ilk gelen kategori zeytinyağlılar. Enginar dolması, kabak çiçeği dolması, ebegümeci sarması, fava ve börülce; her biri Ege topraklarının cömertliğini sofraya taşıyan klasikler. Bol dereotu ve tane tane pilavla hazırlanan İzmir usulü enginar dolması, şehri ziyaret edenlerin kaçırmaması gereken bir başyapıt.

Otlar işin can damarı. Şevketibostan, arapsaçı, ısırgan, radika ve cibez gibi yabani bitkiler kavurma ya da börek olarak esnaf lokantalarının demirbaşı. Damla sakızıyla aromalandırılan dana etli sakız yahnisi de kentin kendine özgü tariflerinden.

Sokak lezzetleri ve hamur işleri

İzmir kumrusu, kentin sokak gastronomisinin simgesi. Susamlı çıtır ekmeğin arasına tulum peyniri, sucuk, salam, kaşar, domates ve turşu yerleştirilerek servis ediliyor. Boyoz ise 1492'de İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudileri'nin kente bıraktığı en kıymetli miraslardan biri; hâlâ Alsancak'taki bir fırında geleneksel yöntemle üretiliyor. Gevrek, kokoreç, midye dolma ve lokma da sokakta yürürken karşılaşacağınız diğer popüler tatlar.

İzmir köftesi neyiyle bu kadar meşhur?

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan İzmir köftesi, fırında patates, domates sosu ve yeşil biber eşliğinde pişiriliyor. Galeta unuyla yoğrulan kıyma, ince uzun şekilde hazırlanıp tepside sebzelerle buluşuyor. Bergama köftesi közlenmiş domates ve piyazla, Tire köftesi ise tırnak pide ikilisiyle ayrı bir tarz sunuyor.

Deniz mahsulleri ve özel gün yemekleri

Sardalya, barbun, çipura, levrek ve kalamar en çok tercih edilen türler. Sütlü levrek bu kategorinin yıldızı; taze balığın üzerine süt gezdirilip parça tereyağı eklenerek pişiriliyor.

Düğünler ve bayramlarda sura tercih ediliyor. Kuzu kaburgasından baharatlı iç pilavla hazırlanan bu yemek, bakır tencerede kendi sosuyla pişiyor. Tatlı tarafında ise Kemeraltı'nda odun ateşinde pişen şerbetli irmik tatlısı şambali ve içi akışkan kakaolu fındık kreması dolu İzmir bombası ön sırada.