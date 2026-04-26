Son Mühür- Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiri zincirinin son halkası Sera Kadıgil'in açıklamaları oldu.

Siyasete CHP çatısı altında giriş yapan, bir dönem görev aldığı CHP'den istif ederek Türkiye İşçi Partisi saflarına katılan Sera Kadıgil, kendisine milletvekilliği yolunu açan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleriyle gündeme geldi.

Onlar TV’de yayımlanan Tatava Yok programında Şule Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kadıgil, siyasete giriş sürecini ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını "aldatılmışlık" olarak nitelendirmişti.

Kendimi aldatılmış hissediyorum...



CHP'den koparak TİP'e geçen Sera Kadıgil, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisini

''Kılıçdaroğlu geldiği zaman, Dersimlidir, Alevidir, daha demokrat bir duruşu vardır, bundan bir şey olur herhalde diyerek ben CHP'ye üye oldum. Kendimi aldatılmış hissediyorum'' ifadelerine yer vermişti.

CHP'nin emektar ismi ve Sera Kadıgil'le aynı dönemde Meclis çatısı altında görev yapan Atila Sertel, Kadıgil'in Kılıçdaroğlu tarafından aldatıldığına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

''O seni aldatmadı,

Ancak senin Onu aldattığın kesin…'' hatırlatmasında bulunan Sertel, Sera Kadıgil'e,

''Bundan sonra aldatacaklarının da listesini hazırla…'' sözleriyle seslendi.

