Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Kenan Doğulu, Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olarak çarpıcı değerlendirmelere imza attı. 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Beren Saat ile olan evliliğinin yanı sıra, yurt dışında yaşadıkları talihsiz bir olay hakkında ilk kez bu kadar net konuşan ünlü isim izleyicilerin dikkatini çekti. Eşinin son dönemdeki psikolojik durumu ve Los Angeles'ta kül olan evleriyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Doğulu, iç dünyasında yaşadığı kırılmaları paylaştı.

BEREN SAAT'İN RUH HALİNİ ANLATTI

Ünlü müzisyen, eşi Beren Saat'in karakter yapısına ve çevresinde gelişen olaylara karşı gösterdiği duyarlılığa işaret etti. Saat'in hayata bakış açısını anlatan Doğulu, eşinin son zamanlarda içinde bulunduğu karamsar durumu şu sözlerle ifade etti:

"Beren çok derin hisli, narin bir insan. Köklerle, bütün evrenle çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz ve neşesiz ki bütün dünyanın yükü onun üzerinde gibi; her şeyi derinden hissediyor."

AMERİKA'DAKİ YANGIN FELAKETİNİN İZLERİ SİLİNMEDİ

Programın ilerleyen dakikalarında Doğulu, yaklaşık bir buçuk yıl önce Los Angeles'taki evlerinde meydana gelen orman yangını felaketine de değindi. Yaşanan afetin sadece maddi değil, aynı zamanda manevi olarak da derin bir iz bıraktığını belirten şarkıcı; özel stüdyosunun, birikimi olan albümlerinin ve kendisi için paha biçilemez öneme sahip imzalı gitarlarının küle döndüğünü aktardı. Bu talihsiz olayın ardından mülkiyet kavramına bakış açısının tamamen değiştiğini dile getiren ünlü isim, hasar gören evi elden çıkarma kararı aldığını vurgulayarak süreci şu cümlelerle özetledi:

"Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerden ev almak istiyorum. Büyük bir travma ama orada olmadığımız için mutluyum, çözülemeyecek bir şey değil"