Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, İzmir’in bir çok ilçesinde memur sendikaları ile belediyeler arasında devam eden TİS ve SDT krizleriyle ilgili Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, bazı belediye başkanlarının sürece CHP Genel Merkezi’ni dahil etmek istediğini öne sürdü.

CHP Genel Merkezi’nden ‘yasal sınır’ önerisi

İzmir’de bazı belediye başkanlarının yüksek SDT veren diğer belediyeleri CHP Genel Merkezi’ne şikayet ettiğini iddia eden ve CHP’den de konuyla ilgili ‘yasal sınır’ önerisi geldiğini vurgulayan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Bize gelen iddialara göre İzmir’de bazı CHP’li belediye başkanları, yüksek SDT veren diğer başkanları partilerinin genel merkezlerine şikayet etmişler.

CHP Genel Merkezi de bu soruna karşı iki yol göstermiş, birinci bu eylemlerin bitirilip sözleşmelerin yapılması, ikincisi ise herkes sözleşmeyi yasal sınıra çeksin, biz bu iddiaların üzerine şunu söylüyoruz sözleşme imzalanmayan bazı ilçelerimiz var diğer belediye başkanlarımızın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın gerçekleştirdiği oranlarda sözleşme yapmalı.” dedi.

“Belediyeler üstümüze aynı anda geliyor”

Öte yandan, geçtiğimiz senede de belediyeler ve sendikaların aynı şekilde problemler yaşadığının altını çizen Başkan Bozat, belediyelerin sendikalara organize bir şekilde hücum ettiğini aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene de sorunlar yaşadık ancak üzerimize parça parça gelmişlerdi ve biz de bertaraf edebildik. Şu an aynı anda üstümüze geliyor bütün belediyeler. Bugün İzmir Menemen Belediyesi memuruna net 42 bin TL ödeme yapıyor, Kemalpaşa Belediyesi 39 bin TL ödeme yapıyor bu iki belediye ortadayken ve hiçbir şekilde sorun yapmamışken bu belediyeler Sayıştay sıkıntı çıkarma ihtimalini bilmiyorlar mı? Bazı ilçe belediyelerinin bir takım şeylerin arkasına saklanması sendikalara organize bir şekilde saldırmak anlamına geliyor."