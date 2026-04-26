Son Mühür- Her canlı ölümü tadacak gerçeği yaşamın en temel gerçeği olsa da, her ölüm erken gerçeği de yürekleri yakmaya devam ediyor.

İzmir basınının güler yüzlü kalemi, Kandemir Medya'nın temel direği Tunç Erciyas, babası ve annesinin yaşadığı sağlık problemlerini kaleme aldığı yazılarının ardından, annesi Aykan Ayşen Erciyas'tan gelen acı haberle sarsıldı.

Tunç Erciyas, babasının yaşadığı sağlık problemi ve sonrasında annesini üzüntüye dayanamayarak hastalanmasını her satırına tarifi zor bir sevgiyi sığdırdığı köşe yazısıyla duyurmuştu sevdiklerine...



''Ertesi sabah hastaneye koşuyoruz. Babamda iyi bir haber almak umudumuz... Doktorumuz bilgi veriyor. Akşam yine beyinde kanama olmuş. Durum stabil... Bir süre yoğun bakımda kalacak... Annem onu görünce kötü oluyor. Sabah da iyi uyanmamıştı nefes alırken zorlanıyor gibiydi. Ziyaret saati bitince annemi acile götürüyoruz.

Annemin durumu da çok iyi değil diyor doktorlar... Kandaki oksijen değeri düşmüş. Belki servise alabilirlermiş. Geceyi acilde geçiriyoruz. Sabah oksijen değerleri düzelmiş müjdesi geliyor. Gece babamın Kalp ritmi bozulmuş. Doktorlar müdahale etmiş. Annem babama yakın olmak için rol çaldı anlaşılan... Keyfi yerine geldi. Bir lokma yemek yemek istemeyen kadın gevrek ayran istiyor. Umut her zaman yanımızda... Çölde açan gül, karda açan kardelen gibi ufak mutluluklar bizimle...



Tunç Erciyas'ın ve dostlarının tüm duaları Aykan Ayşen Erciyas'ın hayatta tutunmasına yetmedi. Dokuz Eylül Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan anne Erciyas'ın eşinin rahatsızlığına üzülen kalbi saat 14.50'de son kez atarak, ebediyete olan yolculuğuna başladı.

Tunç Erciyas, annesinin cenazesinin 27 Nisan pazartesi günü ikindi namazından sonra Balçova Eyyüp Sultan Camisi'nden kaldırılacağını duyurdu.