Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ilçesindeki belediyeler ile Tüm Bel Sen arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için eylemleri devam ediyor.

Bugün memurlar süreci CHP İzmir İl Başkanlığı’na taşıdı. Sendika ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İl Binası’nda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Saat 14:00'te başlayan görüşme saat 15:00 gibi sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede sendika temsilcileri yaşanan sorunları tek tek İl Başkanı Güç’e anlattı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, “İl Başkanlığı olarak belediye başkanlarıyla görüşme yapacağız, masanın kurulması için arabulucu olacağız” dediği öğrenildi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, görüşme öncesi yaptığı açıklamasında, “Bu görüşmeden de olumlu görüşme çıkmazsa İzmir CHP il Başkanlığı’na yürüyeceğiz. Görüşme ile ilgili bilgilendirme yapacağız" demişti.

Olumlu sonuç çıkmazsa çarşamba günü yürüyüş

Memurların örgütlü olduğu sendika yönetimi ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç arasında gerçekleşen görüşmenin değerlendirilmesi sonrası sendika olumlu olarak kararını vermezse, 29 Nisan Çarşamba günü Basmane'den CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyeceklerini belirtti.