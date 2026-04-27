Son Mühür/ Osman Günden- 2024 yılında İzmir’de yaşanan balık ölümleri ve hemen ardından 2025 yılında yaşanan çöp krizinin kentte artan sinek ve böcek çeşitliliğine neden olduğu düşünülüyor. Hem hijyen hem sağlık anlamında sorunlara yol açabilecek bu durum uzun süre devam etmişti.

Geçmiş yıllara göre artış var

Bu yıl baktığımızda kışın yağmurlu geçmesi, su birikintilerinin artması önceden yaşanan balık ve çöp krizi ile birlikte İzmir’de sinek ve böcek sayısında artışa neden olduğu gözlemlendi. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinnin yaza girerken aldığı önlemler vatandaş tarafından yetersiz bulunuyor.

Eskiden sadece yaz aylarında artış gösteren sinek ve böcek popülasyonu ekosistemin bozulmasıyla birlikte yaz kış fark etmeksizin vatandaşın dert yandığı bir konu haline geldi. Zamanında yapılmayan ya da yetersiz yapılan ilaçlamalar halkı sineklerden bıktırmış durumda.

Peki sadece ilaçlama yeterli mi?

Vatandaşın özellikle yazın nefes almak için tercih ettiği bahçeler, parklar, sahiller sinek ve böcek nedeniyle keyifsiz hale geliyor. Her yıl artan sinek popülasyonuna ilaçlamalar da yetersiz kalıyor. Ekosistemin bozulması, yeterli bakım yapılmaması, çöplerin zamanında toplanmaması bu durumun artmasında etkili.

Birçok hastalığa neden olabiliyorlar

Türkiye'de 63 farklı familyada 1170'ten fazla sinek türü yaşadığı bunların 62’den fazlasını sivrisineklerin oluşturduğu tespit edilmiştir. En yaygın olan sinek türleri karasinekler, sivrisinekler, meyve sinekleri, at sinekleri, lağım sinekleri ve istilacı türlerdir.

Öyle ki bazı sinekler zararsız olsa da sivrisinek grubu bazen tehlike grubunda görülebilir. Sıtma, batı nil virüsü, sarıhumma, fil hastalığı sinekten bulaşan başlıca hastalıklar arasında yer almakta.

Peki evimizde sineklerden korunmak için neler yapabilir?

Pencere ve kapılara sineklik takılarak alınan önlemler dahi bu dönemde yetersiz kalıyor. Doğal içerikli sprey kullanımları bazen işe yarasa da lavanta ve nane yağı kullanmak, portakal kabuğuna karanfil batırmak maddi anlamda vatandaşa destek sunacak nitelikte.

İlaçlama yaparken dikkat!

İlaçlama yapılırken mutlaka maske ve eldiven kullanılmalıdır. Güven vermeyen satıcılardan uzak durulması, daha önce yaşanan ilaçlamadan kaynaklı zehirlenme vakalarının önüne geçilmesini sağlar. İlaçlama yapılan yere belirlenen süre zarfında girmemek gerekli. İlaçlamanın hemen ardından temizlik yapmak ilacın etkisini kaybettirebilir. İlaçlama yapılırken kapı ve pencere kapalı tutulmalıdır.

Kurban Bayramı yaklaşırken, bu konunun gündemde tutulması herkes için önemli. Kurban satışı sonrası alanların iyi temizlenmesi, halkın bilinçli şekilde çöpünü artması işleri bir nebze olsun kolaylaştırır .