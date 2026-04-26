Türk futbolunun kalbi 26 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de atacak. Şampiyonluk yarışında kader maçına çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nefes kesecek mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Milyonlarca taraftar bu kritik doksan dakikayı evinin konforunda izlemek için dijital yayın platformu TOD TV'nin üyelik paketlerini ve fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle derbiye özel tek maçlık bir paketin olup olmadığı ve maçın akıllı televizyonlardan nasıl izleneceği spor kamuoyunun en çok arattığı konuların başında geliyor. Derbiyi kesintisiz izlemek isteyenler için TOD TV fiyatları ve izleme detayları haberimizde.

GALATASARAY FENERBAHÇE TOD TV TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Süper Lig'in kaderini çizecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izlemek isteyen taraftarların en çok araştırdığı tek maç satın alma seçeneği için TOD TV'de doğrudan bir paket bulunmuyor. Dijital yayın platformu, kullanıcıların bu dev karşılaşmaya erişebilmesi için en az aylık veya sezonluk paket üyeliğini şart koşuyor. Sadece bu maçı izleyip sonrasında üyeliğini devam ettirmek istemeyenler için teknik olarak tek maça en yakın alternatif, herhangi bir taahhüt gerektirmeyen aylık paketler oluyor.

TOD TV GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ PAKETİ NE KADAR, FİYATLARI NELER?

Derbi heyecanını yaşamak isteyen sporseverler için TOD TV, farklı bütçelere ve izleme alışkanlıklarına uygun avantajlı kampanyalar sunuyor. Yalnızca derbiyi izleyip ay sonunda üyeliğini iptal etmek isteyen taraftarlar için yaklaşık 1.290 TL değerindeki taahhütsüz Aylık Süper Lig Paketi öne çıkıyor. Hem bu maçın heyecanını yaşamak hem de önümüzdeki 2026-2027 sezonunu garanti altına almak isteyen futbolseverler ise 12 ay taksit imkanıyla aylık 399 TL'ye gelen "2 Sezon 1 Arada" kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca Akbank veya Trendyol gibi banka ve alışveriş platformlarının sunduğu iş birlikleri sayesinde, haftalık ya da aylık indirim kodları yakalamak da mümkün.

GS FB DERBİSİ SMART TV VE TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Derbiyi cep telefonu veya tablet yerine televizyonun geniş ekranında izlemek isteyen taraftarların paket seçimi yaparken çok dikkatli olması gerekiyor. Karşılaşmayı Smart TV, Apple TV veya Android TV gibi akıllı televizyon uygulamalarından takip etmek isteyen kullanıcıların, satın alma aşamasında mutlaka "4 Ekran" opsiyonunu tercih etmesi şart. Sadece "Web+Cep+Tablet" özelliğini barındıran standart paketler, akıllı televizyon uygulamalarında kesinlikle çalışmıyor.