Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonun perde arkası aralandıkça, karşımıza aylar süren titiz bir çalışma çıkıyor.

Her şey geçtiğimiz yılın Şubat ayında, sessiz sedasız başlatılan soruşturma ile birlikte polis operasyonun düğmesine bastı. Kamuoyu operasyonu yeni duymuş olsa da emniyet güçleri tam bir yıldır bu dosya üzerinde ilmek ilmek çalışıyordu.

Adım Adım İzlendiler

Gizlilik kararı devam eden dosyada şüpheliler sadece dijital ortamda değil, fiziksel olarak da adım adım takip edilmiş. Kimlerin hangi kafelerde buluştuğu, bu buluşmalarda neler konuşulduğu ve aralarındaki trafik tek tek kayıt altına alındı. Bir yıl süren bu teknik ve fiziki takip, telefon görüşmelerinden elde edilen önemli delillerle birleşince operasyon için en uygun an beklendi.

Gece Yarısı Teslim Oldu

Polisin operasyon için düğmeye basmasıyla birlikte ilginç bir gelişme yaşandı. Operasyon sırasında yurt dışında bulunan bir belediye görevlisi, kaçmanın bir çözüm olmayacağını anlayınca gece yarısı ülkeye dönerek teslim oldu. Bu durum, hazırlanan dosyanın ve elde edilen delillerin ne kadar güçlü olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

Çarkın Dişlisi: Yapı Denetçi Kadın

İddiaların merkezinde öyle bir isim var ki, rüşvet trafiğinin adeta "Operasyon merkezi" gibi çalışmış. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için ismini yazamadığımız yapı denetim firması yönetici o kadın, müteahhitler ile belediye bürokratları arasında kurulan kirli pazarlığın başrolünde. Yapı denetiminden geçmesi mümkün olmayan, teknik kusurlu projeler o kadının elinden geçiyor; o da belediyedeki bağlantılarını devreye sokarak, "olmaz" denilen her şeye rüşvet karşılığında "olur" çıkarıyor. Yani denetlemesi gereken kişi, rüşvetin kuryeliğini yapıyor!

Yarın Adliyeye çıkarılıyorlar

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Bir yıl boyunca attıkları her adımın, yapılan her görüşmenin hesabını verme vakti geldi. Şüphelilerin yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Gözler Yargıda

Bir yıl süren bu sabırlı bekleyişin sonunda yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin yarın Adliyeye sevkinden sonra savcı tarafından ifadeleri Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi süreci başlayacak. Yargılamanın gece yarısında kadar sürmesi bekleniyor. Buca halkı için asıl önemli olan, kamu vicdanını yaralayan bu iddiaların tüm şeffaflığı ile aydınlatılmasıdır.