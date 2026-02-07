Son Mühür / Yağmur Daştan - Balçova Çetin Emeç Mahallesi’nde ‘Balçova Arsaları’ olarak anılan imar planları geçtiğimiz yılın aralık ayında askıya çıkarılmıştı. 89 hektarlık kısmının büyük çoğunluğunun imar uygulamasını tamamlamış arsa vasıflı parsellerden oluşmuş ve parseller şahıslar, Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kaydedilmişti. Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES) Başkanı Ruhi Eroğlu, belediyelerin hak sahiplerinden alınan parselleri kendi gelir amaçları doğrultusunda kullanmak istediğini iddia ederek, konuyla ilgili yüzlerce dilekçe hazırladıklarını belirtti. Konuyla ilgili yeni bir dosya da hazırladıklarını duyuran Başkan Eroğlu, pazartesi günü gerçekleşmesi planlanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi öncesi hazırladıkları dosyaları meclis üyelerine teslim edeceklerini ve destek talebinde bulunacaklarını söyledi.

‘Soruşturma açılmasını istedik’

Eroğlu, “Meclis üyeleri için dosya hazırladık. Tapusuzlar yönünden ciddi sıkıntılarımız var. Aslında sıkıntı olmaması gerekiyor fakat belediyeler buna pek yanaşmıyor. Tapusuzlara verecekleri arazi de var. Hem Balçova Belediyesi’nin hem de Büyükşehir Belediyesi’nin tapusuzlar için ayrılan alanları kendileri için kullanma niyetinde olduklarını düşünüyoruz. Bu anlamda başkanlara da dilekçeler vererek bu alanların belediye lehine tasarruf edilmemesini ve mağdurlar için korunmasını talep ettik. Aynı zamanda valiliğe de dilekçe vererek konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedik” ifadelerini kullandı.

“Tapusuzlar yararına korunmasını talep edeceğiz”

Alanla ilgili 1/100.000 ölçekli planlara değinen Eroğlu, bakanlığın raporunda Balçova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetlerinin bulunduğunun kayda geçtiğini hatırlattı. Planı tapulular yönünden kabul ettiklerini fakat yaklaşık 240 bin metrekare olan ve yarısı Balçova Belediyesi’nde yarısı Büyükşehir Belediyesi’ndeki tapusuzların yerlerine itiraz ettiklerini hatırlatan Eroğlu, “Daha önce yazılı olarak müracaat eden arsa mağdurlarına “Elimizde dağıtılacak yer yok, yerlerimiz Büyükşehir’de kaldı, Büyükşehir iade ederse dağıtacağız” şeklinde cevap verildi. Büyükşehir de elinde yer olmadığını söylemişti. Tapulu ve tapusuz tüm mağdurların haklarını korumak için dernek yönetimi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda 184 meclis üyesi için 184 dosya hazırladık. Pazartesi günü 184 üyeye 184 dosya dağıtacağız ve bu alanların belediye lehine tasarruf edilmemesini, tapusuzlar yararına korunmasını talep edeceğiz” diye konuştu.