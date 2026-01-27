Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, son aylarda sahnelerden çok mahkeme salonlarındaki mesaisiyle gündemde. Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı "Kumanda" krizinden, oğlu Ahmet Tatlıses ile süren "Vesayet" savaşına kadar pek çok dosya, ünlü sanatçıyı adliye koridorlarına mahkûm etti.

Aile İçi Hukuk Savaşı



Tatlıses ailesindeki gerilim, magazin sayfalarından mahkeme tutanaklarına taşındı. Oğlu Ahmet Tatlıses’in babası hakkında açtığı "Vesayet" davası, Kasım 2025'te sonuçlandı. Mahkeme, Tatlıses’in akıl sağlığının tam olduğuna karar vererek davayı reddetti. Bu zaferin ardından Tatlıses, oğluna karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ve Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına hükmedildi.

Kızı Dilan 'Kumanda' fırlatması Davaya Dönüştü



Kızı Dilan Çıtak ile "Kumanda" Davası yargıya intikal etti.Ocak 2026'da Bodrum’da yaşanan olayda, kızı Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığı iddiası kamu davasına dönüştü. Kumandanın "Silah" sayıldığı bu dosyada ifade vermek için tekerlekli sandalyesiyle Bodrum Adliyesi’ne giden Tatlıses, kızından şikâyetçi oldu.



Torunu Mert ile Davalık

İmparator torunu Mert Tatlıses ile Tahliye Krizi yaşıyor. Tatlıses, Sarıyer’deki dairesini haksız işgal ettiği gerekçesiyle torununa açtığı davayı da kazandı. Mahkeme, torununun evi boşaltmasına ve tazminat ödemesine karar verdi.



Eski Menajerle Yeni Hesaplaşma



Sadece ailesiyle değil, eski çalışanlarıyla da hukuki süreçleri devam eden sanatçı, 16 Ocak 2026'da İzmir Adliyesi'ndeydi. Eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Tatlıses, suçlamaları reddederek karşı suç duyurusunda bulundu.



Servetimi Sorgulamak Kimsenin Haddine Düşmez



İmparator yaşadığı tüm süreçle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Servetimi sorgulamak kimsenin haddine değil" ve "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensinler" açıklamalarıyla, hukuki mücadelesindeki sert tavrını koruyacağının sinyallerini veriyor.