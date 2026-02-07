Son Mühür - Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, The Simpsons dizisinden alındığı öne sürülen bir sahnenin, 9 Şubat 2026’da “72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini” öngördüğü iddia edildi. Bu paylaşımlar, birçok kullanıcıda “Küresel elektrik kesintisi olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi.

ABD yapımı The Simpsons dizisinin geleceğe dair öngörülerde bulunduğu iddiaları uzun süredir sosyal medyada dolaşıyor. Son olarak bazı hesaplar, diziden alındığı öne sürülen bir sahneye dayanarak 9 Şubat 2026’da dünya genelinde 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacağını ileri sürdü.

Yayılmaya başlayan kesitin yapay zekâ ile üretilmiş bir görsel olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü ilk paylaşan hesap da içeriğin yapay zekâ ile hazırlandığını belirtirken, videonun açıklama kısmında çalışmanın yalnızca eğlence ve eğitim amaçlı üretildiğine dair ifadelere yer verildi.

The Simpsons kehanetleri

Daha önce de The Simpsons üzerinden salgınlar, ekonomik krizler ve doğal afetlerle ilgili benzer iddialar gündeme gelmiş, ancak bunların büyük bölümünün sonradan üretilmiş ya da bağlamından koparılmış içerikler olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, bu tür paylaşımların panik oluşturma amacı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.