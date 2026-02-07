Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 Şubat 2026 tarihli ve 33161 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelik, içtüzük, tebliğler ve ilanlar yer aldı.
YÖNETMELİK
- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İÇTÜZÜK
- Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
TEBLİĞLER
- Ortam Isıtıcılarının ve Ayrı İlgili Kumandaların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2024/1103/AB) (SGM-2026/1)
- Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2024/1834/AB) (SGM-2026/2)
- Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2026/3)
İLAN BÖLÜMÜ
a- Yargı İlanları
b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c- Çeşitli İlânlar