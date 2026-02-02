

Hafta sonunda kaleme aldığım "İzmir'de Savcı Şantajcı Gazetecilerin Peşinde" başlıklı yazım, meğer İzmir’in üzerine çöken bir sessizliğin çığlığıymış. Yazı yayınlandığı andan itibaren telefonum adeta bir ihbar hattına dönüştü, bildirimler susmadı. Kimisi "Nefes aldık" dedi, kimisi "Artık yeter" dedi... Arayan herkes ağız birliği etmişçesine, "Cumhur, kim bu şantajcılar?" sorusunu sordu.

Son Mühür'ün Telefonları Susmadı



Sadece bana değil, Son Mühür Haber Merkezi'nin de telefonları da susmadı. Merakı anlıyorum, öfkeyi anlıyorum. Ancak bu mesele üç beş ismin deşifre edilmesinden çok daha derin, çok daha hayati bir noktaya ulaştı.

Cemiyet "Sessiz Kalmayacağız" Dedi

Bu yazı sadece sokakta değil, mesleğimizin en üst çatısında da büyük bir yankı buldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile gerçekleştirdiğimiz uzun ve kararlı telefon görüşmesi, bu mücadelenin artık kişisel bir duruş değil, kurumsal bir savaşa dönüştüğünün kanıtıdır.



Başkan Gappi Hemen Harekete Geçti

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Meslek onurumuzu bu kirli ellere bırakmayacağız" diyerek hemen harekete geçti. Basın savcılarıyla doğrudan temas kuran Gappi’nin kararlılığı, "Gazeteci" kılıklı şantajcıların İzmir adliyesinin koridorlarında artık çok daha zorlanacağını gösteriyor. Cemiyetin bu refleksi, dürüst meslektaşlarımın üzerindeki o ağır zan gölgesini de söküp atmaya yetecektir.

İsimlerin Değil, Suçun Takibindeyiz

Hâlâ isim bekleyen dostlara şunu söylemek borcumdur:'Biz bir dedikodu çarkı değil, hukuk ve etik duvarı inşa ediyoruz. Yargılaması süren dosyaları ifşa ederek hukuku çiğnemeyeceğiz ancak şantajın o kirli mekanizmasını her gün biraz daha gün ışığına çıkaracağız.



404 Sayfalar İncelenecek

Haber sitelerinde yayınlanıp, "Pazarlık" bittikten sonra "404 Sayfa Bulunamadı" hatasına düşen o kirli içeriklerin dijital ayak izleri artık savcıların masasında olacak. O sayfalar silinse de, o kirli pazarlıkların utancı İzmir basın tarihinden silinmeyecek.



Son söz: İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kararlı tutumuyla artık oyun bozulmuştur. Şimdi sahne sırası, "Gazetecilik suç işleme özgürlüğü vermez" diyen bağımsız yargıda...