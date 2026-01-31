İzmir’de son dönemde özellikle yerel internet siteleri üzerinden belediye bürokratları ve iş insanlarını hedef alan 'Tetikçi gazetecilik' faaliyetlerine karşı yargı düğmeye bastı. Bir Gazeteci hakkında 30 ayrı dava açıldı. Yine bir inşaat firmasından şantajla para sızdırdığı kanıtlanan başka bir gazeteciye üst sınırda hapis cezası ile 100 bin lira para cezası verildi. İzmir Adliyesinde gazetecilere yönelik açılan, 'Tehdit' ve 'Şantaj' dosyaları yüzde 30 oranında arttı. Mahkeme son dönemde verdiği kararlarda, 'Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü vermez' ifadesini kullanıyor. Gazeteciler hakkında açılan tüm davalar bundan sonra İzmir 2.Asliye Ceza Mahkemesi görülecek.



İfade Özgürlüğü ile Şantaj Arasındaki İnce Çizgi



İzmir’de basın dünyası, ifade özgürlüğü ile şantaj arasındaki ince çizginin yargı eliyle netleştiği tarihi bir dönemden geçiyor. İzmir Cumhuriyet Savcılarının titizlikle yürüttüğü soruşturmalar, özellikle belediye koridorlarında ve dev inşaat projelerinin şantiyelerinde "Dosya haber" tehdidiyle gezen Gazeteci kılığındaki kişileri deşifre ediyor.



Bir Gazeteciye 30 Dava Bir Gazeteciye Mahkumiyet



İzmir Adliyesi'ndeki şantaj mesaisinin en dikkat çeken figürü hakkında tam 30 ayrı dava dosyası bulunuyor. Yıllardır "Dosya haber" hazırlayarak bürokrat ve iş insanlarını hedef aldığı iddia edilen gazeteci hakkında açılan dava sayısı dikkat çekti. Bir gazeteci hakkında açılan dava ise Ocak 2026 sonunda sonuçlandı. Bir inşaat firmasından "Olumsuz haberi yayınlamama karşılığı" menfaat talep ettiği delillerle kanıtlanan gazeteciye 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 100 bin lira para cezası verildi.



Savcılık Affetmiyor



İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamelerde, şantajcıların en büyük savunması olan "Biz sadece reklam sözleşmesi teklif ettik" tezi, somut delillerle çürütüldü. Savcıların incelediği kayıtlarda, "Ya reklam verirsin ya da bu dosyayı yarın manşet yaparız" şeklindeki ifadelerin bir ticari teklif değil, TCK 107 kapsamında şantaj suçu olduğuna karar veriyor.

İş İnsanları ile Bürokratların Üzerinden Baskı Azalıyor



Özellikle imar ve ruhsat birimlerindeki bürokratları "İtibar suikastı" ile tehdit eden gazeteci kılığındaki kişiler, belediyelerden haksız ilan ve gelir elde etme çabaları savcılık tarafından mercek altına alındı. Bu kişilere yönelik davaların açılması bürokratlar ile iş insanlarına biraz olsun nefes aldırdı.



Şantaj Davaları Yüzde 30 Arttı



Geçmişte "Adım çıkmasın" diyerek sessiz kalan İzmirli iş insanları, artık savcılıkla iş birliği yapıyor. İnşaat sektörünün dev isimleri, kendilerinden haraç isteyen sözde gazetecilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına alarak adliyenin yolunu tutuyor. İzmir genelinde şantaj davalarındaki %30’luk artış, mağdurların adalete daha fazla güvendiğini gösteriyor.



Mahkeme :'Gazetecilik Suç İşleme Özgürlüğü Vermez'



Mahkeme heyetlerinin kararlarına düştüğü tarihi şerh, İzmir basınında yeni bir dönemin kapısını araladı, Kararda, "Basın hürriyeti; kişisel çıkar sağlama, iş insanlarını haraca bağlama veya kamu görevlilerini tehdit etme aracı olarak kullanılamaz. Gazetecilik maskesi, suç işleyenlerin sığınacağı bir liman değildir" şeklindeki gerekçeyle davaları ceza ile sonuçlandırıyor.