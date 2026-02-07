Son Mühür - Ankara kulislerinden gelen son iddia siyaset gündemini hareketlendirdi. Mesut Özarslan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ye geçeceği öne sürüldü.

''Kesinleşmiş gözüküyor..."

Katıldığı canlı yayında konuşan gazeteci Sinan Burhan, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mesut Özarslan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor"

''Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde''

Aynı iddiaya ilişkin Savcı Sayan da açıklama yaptı. Transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Mesut Özarslan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’ye katılacağı tarihi de paylaştı.

Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" ifadelerini kullandı.