Adliyede Film Gibi Kaçış



İzmir Barosu’na kayıtlı bir avukat hakkında ortaya atılan iddialar, hukuk camiasında şok yarattı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan müvekkiline ve ailesine "Hakimle özel görüşeceğim, kesin beraat alacaksınız" diyerek garanti veren avukatın S.Y., aileyi 600 bin TL dolandırdığı iddia edildi. Karar günü müvekkili 12 yıl hapis cezası alınca, avukat duruşma salonunun arka kapısından kaçtı. Aileye güven vermek için 'Garanti Beraat' senedi ile yazısı veren avukat S.Y.hakkında ceza davasının yanı sıra icra takibi başlatıldığı, ancak üzerinde bir şey bulunmadığı ortaya çıktı.



"Bileziklerini Satıp Avukata Yatırttılar"



Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan A.A.’nın ailesi, iddiaya göre avukatın S.Y.'nin "Dosyayı beraatle sonuçlandıracağım" vaadine güvendi. Maddi durumları iyi olmayan aile, eşlerinin ve çocuklarının özgürlüğü için kollarındaki bileziğe, kulaklarındaki küpeye kadar her şeylerini satarak avukatın hesabına farklı tarihlerde toplam 600.000 TL yatırdı. Avukat aileye güven vermek için karşılığında 'Garanti Beraat' senedi ile yazılı bir kağıt verdi.



Skandal Vaat: "Hakim Tanıdık, Beraat Kesin"



Şikayet dilekçesinde yer alan kan dondurucu detaylara göre; şikayet edilen avukat, davanın görüldüğü İzmir Ağır Ceza Mahkemesi hakimi ile özel bir nüfuzu olduğunu iddia etti. Hukuk kurallarına göre bir avukatın asla vermemesi gereken "Sonuç garantisini" sözlü veren ve müvekkillerini umutlandıran avukat S.Y., aldığı devasa ücrete rağmen dosyada hiçbir varlık gösteremedi.



Karar Çıkınca Arka Kapıdan Firar!



Davanın karar duruşmasında beklenen "Beraat" gelmedi. Sanık A.A. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddiaya göre, kararın açıklanmasının ardından müvekkillerinin yüzüne bakamayan avukat S.Y., adliye koridorlarında bekleyen aileyle karşılaşmamak için duruşma salonunun arka kapısından gizlice çıkarak kayıplara karıştı.

WhatsApp Mesajları Ele Verdi: "Dolarları Fotoğraflayıp Gönderdi"



Ailenin parayı geri istemesi üzerine avukatın aylarca "Ödeyeceğim" diyerek oyalama taktiği uyguladığı iddia edildi. Dosyaya sunulan WhatsApp kayıtlarında, avukatın müvekkillere ödeme yapacağına dair dolar destelerinin fotoğraflarını gönderdiği ancak hiçbir ödeme yapmadığı, telefonları ise cevapsız bıraktığı belgelendi.

Baro ve Adliye Kıskacında



Mağdur aile, Avukat İbrahim Kambur aracılığıyla İzmir Barosu’na disiplin şikayetinde bulunurken, avukat hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından savcılığa suç duyurusu bulunduğu öğrenildi.



Sakın İnanmayın



Hukukçular Uyarıyor: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları uyarınca; bir avukatın davanın sonucu hakkında "garanti" vermesi kesinlikle yasaktır. Vatandaşların, "Hakimi tanıyorum, beraat ettireceğim" diyen kişilere karşı dikkatli olmaları ve bu tür vaatlerin bir suç yöntemi olduğunu unutmamaları gerekiyor.