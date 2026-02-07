Edinilen bilgilere göre, emekli polis Adem Y. ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Adem Y., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçe başkanının iş yerine gitti

Eşini vurduktan sonra evden ayrılan Adem Y., Karapürçek’te emlakçılık yaptığı öğrenilen Milliyetçi Hareket Partisi Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti. Burada da aynı silahı kullanan Adem Y., Hıraç’a ateş açtı.

İki adreste de ölüm tespit edildi

Silahlı saldırıların ardından Adem Y., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda hem ev adresine hem de iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Adem Y.’nin eşi ile Mustafa Hıraç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenler morga kaldırıldı

Olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Gözaltına alınan Adem Y.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.