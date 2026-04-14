Yurt dışından uygun fiyatla akıllı telefon getirmek yıllardır pek çoğumuzun başvurduğu bir yöntem. Mevcut kurallara göre, yeni aldığınız bir telefonu Türkiye'ye soktuktan sonra hiçbir kayıt işlemi yaptırmadan 120 gün (4 ay) boyunca rahatça kullanabiliyorsunuz. Hatta elinizdeki cihaz çift SIM kartlıysa ya da e-SIM desteği sunuyorsa, bu iki ayrı IMEI numarasını sırayla devreye sokarak süreyi 8 aya kadar uzatmak bile mümkün. Ancak son dönemde çığ gibi büyüyen usulsüzlükler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu (BTK) harekete geçirdi ve o esnek günlerin sonuna gelindi.

YURT DIŞI TELEFONLAR KAPANACAK MI?

Gelen son resmi uyarılara bakılırsa, kuralların etrafından dolanmaya çalışanlar için çember iyice daraldı. Usulsüz kullanım tespit edilen ve yasal kullanım süresini aşan tüm telefonlar, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tamamen şebekeye kapatılıyor. Özellikle sistemdeki boşlukları kullanıp, çift IMEI ile kayıt hakkını başka cihazlara aktarmaya çalışanlar için bu tarih adeta bir son durak anlamına geliyor.

KAÇAK TELEFONLAR 1 MAYIS'TA MI KAPANACAK?

1 Mayıs kararı, cebindeki yurt dışı cihazını yasal süresi içinde kurallara uygun kullananları kapsamıyor. Hedefte doğrudan sistemi yanıltanlar, kaçak telefon kullananlar ve süresini dolduranlar var. BTK'nın radarına takılıp 1 Mayıs'ta kapanacak olan cihazlar şunlar:

Çift IMEI Kurnazlığı Yapanlar: Tek pasaport hakkını kullanarak çift SIM kartlı bir telefonu sisteme kaydedip, o kayıttaki ikinci IMEI numarasını alıp bambaşka bir kaçak telefonda kullananların cihazları kapanıyor.

120 Günlük Süresi Bitenler: 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye şebekelerinde aktif olan ve o meşhur 120 günlük kayıtsız kullanım hakkını dolduran cihazların fişi çekiliyor.

Uyarı Mesajı Alanlar: Eğer telefonunuza "IMEI numarasının kayıt dışı olduğu tespit edilmiştir" diye başlayan o SMS geldiyse ve size tanınan 120 günlük süre tam da 1 Mayıs'ta doluyorsa, cihazınız kalıcı olarak servis dışı kalıyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

"Ben risk almak istemiyorum, cihazımı yasal yollarla kaydettireceğim" diyenleri ise bu yıl oldukça ağır bir fatura bekliyor. Yeni yılla birlikte açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) sonrasında IMEI kayıt harcı ciddi bir sıçrama yaşadı. 2026 yılı için belirlenen güncel IMEI kayıt ücreti tam 54 bin 528 TL'ye fırladı. Geldiğimiz noktada bu rakam, yurt dışından getirilen birçok üst segment telefonun kendi fiyatıyla yarışır hale geldi.