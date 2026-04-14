Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan ve vergi süreçlerini karmaşık formlardan kurtaran yeni sistem, vatandaşlara birkaç tıkla resmi işlemlerini halletme imkanı sunuyor. İnternet üzerinden kolayca erişilebilen bu platform sayesinde mülk sahipleri, vergi dairelerine gitmeden oturdukları yerden beyanname verebiliyor. Ancak sistemin kapsadığı gelir türleri ve uygulanan istisna sınırları, mükelleflerin en çok dikkat etmesi gereken detayların başında geliyor.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi; kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ait gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak doğrudan mükellefin onayına sunulduğu hızlı ve pratik bir altyapıdır. Sistemin amacı vatandaşın iş yükünü hafifletmek olsa da ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde eden mükellefler bu uygulamadan yararlanamıyor.

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDA?

Mülk sahiplerinin beyanname verip vermeyeceği, bir önceki yıl elde ettikleri toplam kira gelirine göre belirleniyor. 2025 yılı içerisinde elde edilen konut kira geliri 47 bin lirayı aşan veya iş yeri kira geliri 330 bin liranın üzerinde olan tüm vatandaşlar gelir vergisi ödemekle yükümlü sayılıyor. Belirlenen bu istisna tutarlarının altında kira geliri elde eden mülk sahiplerinin ise sisteme girip herhangi bir beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Kira geliri olan vatandaşlar, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan "intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan" adresi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi portalını kullanarak çevrimiçi ortamda onaylayabiliyor. Bu süreçte vatandaşların ortak mülkiyet durumuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir gayrimenkulde birden fazla kişinin hissesi varsa, her bir aile bireyi veya ortak, sadece kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmek zorunda kalıyor.

KİRA VERGİSİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yasal vergi takvimine göre 1 Mart ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında sisteme girilerek beyan edilen kira gelirlerinin vergisi, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Tahakkuk eden verginin ilk taksiti ve damga vergisi 31 Mart itibarıyla tamamlanırken, ikinci taksit ödemeleri için vatandaşlara 31 Temmuz 2026 tarihine kadar süre tanınıyor. Ödeme işlemleri Dijital Vergi Dairesi üzerinden kredi kartıyla yapılabildiği gibi anlaşmalı bankalar, vergi daireleri vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.