Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki bir kız öğrenci yurdunda trajik bir olay yaşanmıştı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Mizgin Ertekin, kaldığı yurdun 4. katından düşerek ağır yaralanmıştı.

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın detayları ortaya çıkıyor

Ertekin’in yaşadığı psikolojik sorunlar ve olayın detaylarına dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İddialara göre, Ertekin, olayın yaşandığı sırada arkadaşıyla telefonda konuşuyordu.

Arkadaşı lavaboya gitmek üzere odadan ayrıldığı esnada, Ertekin'in pencereye yöneldiği ve ardından kendisini aşağıya attığı ifade ediliyor.

Mizgin Ertekin'in sosyal medya paylaşımları şok etti

Mizgin Ertekin’in ölümünden bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlar, büyük üzüntü yarattı.

Ertekin, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Genç öğrencinin cenazesi İstanbul'a götürüldü

Olayın ardından Mizgin Ertekin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ertekin'in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden İstanbul'a götürülerek burada defnedildi.