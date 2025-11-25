Son Mühür- İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmesi geçici olarak durdurulacak. Bu kısıtlama, toplu taşıma araçlarının Taksim istasyonunda durmaması ve bu güzergahı kullanacak yolcular için alternatif giriş-çıkışların kullanılmasını zorunlu kılacak.

Valilik kararını Metro İstanbul duyurdu

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararıyla ilgili duyuruyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Kadınlar 25 Kasım'da Taksim’de toplanacak

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlar, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Taksim’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. 25 Kasım Kadın Platformu, eylem için saat 19.30’da Taksim Tünel’e çağrıda bulunmuştu. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu barışçıl yürüyüşün polis tarafından engellenmesi ve ulaşım yollarının kapatılması bekleniyor.

Yıllardır süren eylemler ve polis müdahalesi

Taksim’deki bu eylemler, kadın hakları savunucuları tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, kadınların barışçıl protestoları, polis tarafından engellenmekte ve İstanbul Valiliği de ulaşım hatlarında kısıtlamalar getirerek eylem alanlarına ulaşımı zorlaştırıyor. Bu tür müdahaleler, eylemlerin içeriğine ve amacına dair sürekli bir tartışma yaratıyor.

Gözler eylemde ve Valiliğin sonraki açıklamalarında

Kadın hakları savunucuları, bu tür kısıtlamaların eylemlerin barışçıl biçimde yapılmasına engel olmaması gerektiğini ifade ederken, Valilik ve güvenlik güçlerinin tavırları ise her yıl olduğu gibi bu senenin sonunda da büyük bir merak konusu. Taksim’deki bu gün, İstanbul’daki kadın hareketinin görünürlüğünü artırmaya ve sesini duyurmaya devam edecek gibi görünüyor.