Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle geçersiz sayması, parti içinde büyük bir hareketliliğe yol açmıştı. Mahkeme kararının sonrasında CHP yönetimi, hukuki yolları kullanarak kararın iptali için hemen harekete geçmişti.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkemenin verdiği kararın hem hukuki hem de fiili olarak uygulanabilir bir tarafı olmadığını söylemişti.

Yakupoğlu, 2025 yılı içerisinde yapılan olağanüstü kurultay süreçlerinde verilen mazbataların hala geçerli olduğunun tescil edilmesi talebiyle YSK’ya başvuruda bulunmuştu.

YSK başvuruyu reddetti

Ancak YSK, yapılan değerlendirmeler kapsamında CHP yönetiminin bu başvurusunu reddetme kararı aldı.

Aynı zamanda CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun mahkeme tarafından göreve döndürülen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığını da bildirdi.

Ne olmuştu?

Olayların fitilini Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultay süreciyle ilgili verdiği "mutlak butlan" kararı ateşlemişti.

Karara göre, Özgür Özel ve mevcut yönetiminin tedbiren görevden alınacak, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin ise tekrar göreve dönecek.

Özel: "Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz"

Açıklanan mahkeme kararı hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verilen kararın kabul edilemez olduğuna vurgu yaparak,

"Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay’a yaptık. Yarın YSK’ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK’nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz." demişti.