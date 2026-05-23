Son Mühür- CHP’de mutlak butlan kararı sonrası toplantıların ardı arkası kesilmiyor. CHP'de bugün Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantıda "grup başkanlığı seçimi" gerçekleşti. Kapalı grup toplantısında Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu. Seçim sonrası Özgür Özel, CHP'nin Grup Başkanı seçildi. 99 milletvekilinin katıldığı bu toplantıda 10 kişinin mazeret bildirdiği öğrenildi. CHP tarafından bu durum “grup içi güven tazeleme” ve karşı hamle olarak değerlendiriliyor.

Parti Meclisi salonunda gerçekleşen bu toplantı saat 11.20’de başladı. Toplantı salonuna girmeden önce hazirun listesine imza atan milletvekilleri bu uygulamanın rutin bir uygulama olduğunu belirtti. Toplantıya Özgür Özel’in tarafında olan ekip haricinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ya da Özgür Özel yönetimine muhalif bazı milletvekillerinin de katılması dikkati çekti. Özgür Özel 99 oyla CHP Grup Başkanı seçildi.

“Aynı yolu yürümekten onur duyuyorum”

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Burhanettin Bulut Özgür Özeli tebrik etti. Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. Türkiye’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum.