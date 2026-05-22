Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nden gelen haber, siyasetin gündemine resmen bomba gibi düştü. Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay sürecine dair tartışmalı bir "mutlak butlan" kararına imza attı.

Özgür Özel ve mevcut yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması gündeme geldi. Mahkeme kararı sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimi yeniden göreve dönecek. Konuya ilişkin CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı acil itiraz başvurusu ise bugün reddedilmişti.

"Hain Kemal"

Yaşanan bu beklenmedik hukuki krizin sonrasında CHP Genel Merkezi’nin önünde büyük bir kalabalık toplandı. Özgür Özel, vatandaşlara seslenmek için genel merkez binasına geçti. Kürsüye çıkmadan hemen önce kalabalık arasından "Hain Kemal" sloganları yükseldi.

"Baba ocağının önünde ailemize hep sahip çıktık"

Özgür Özel konuşmasında, CHP’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını vurgulayarak, "Aile her şeydir. Ne zaman başımız sıkışsa, yüzümüzü ailemize döneriz.

Aile düştüğümüzde kolumuzdan tutandır, sendeleyince omzumuza dokunandır. Her şeye dayanırız da ailemizin haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermeyiz.

Siz benim ailemsiniz. Bu ülkenin tüm demokratları, yarınları için mücadele edenler, birbirinin omzuna tutunup direnenler bizim ailemizdir. Gün oldu zora düştük, saldırıya uğradık ama bizler bu otobüslerin üstünde, tüm meydanlarda, baba ocağının önünde ailemize hep sahip çıktık." ifadelerini kullandı.

"Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez"

Kendisine yöneltilen eleştirilere ve mahkeme sürecine tepki gösteren Özel, "Bizim suçumuz müesses nizama başkaldırmak, bizim suçumuz paşa paşa konforlu koltuklarda oturmak yerine millet için iktidarı hedeflemektir.

Bugün biz sadece CHP’yi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini ve seçme-seçilme hakkını savunuyoruz. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemez; CHP’yi AK Parti’nin hukuk dışı yöntemleriyle yönettirmeyiz." dedi.

"AK Parti yaşlanmıştır, yorulmuştur ve tükenmiştir"

Konuşmasını iktidara yönelik eleştirilerle devam eden Özel, "Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır.

Acı çekeceğiz, zorlanacağız ama bu sancıya dayanacağız. Çünkü biz yüz yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olacağız.

Erdoğan, bir daha seçim kazanamayacağını gördüğü için milleti seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istiyor. Ancak şunu herkes bilsin, AK Parti yaşlanmıştır, yorulmuştur ve tükenmiştir. Artık rüzgar emekten, halktan ve değişimden yana esmektedir." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...