Son Mühür / Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) ‘mutlak butlan’ kararının ardından ismi henüz bilinmeyen bir parti üyesinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin iptal edilmesine dair talebini reddetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin geçmiş dönem kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken harekete geçen partili, yerel seçimlerin tamamen iptal edilmesi konusunda YSK’ya başvuru yapmıştı. Başvuruda 4 ve 5 Kasım 2023’de gerçekleşen kurultayın hukuken geçersiz kılındığı hatırlatılmış ve bu süreçten sonraki yerel seçim sonuçlarının da bu doğrultuda meşruiyetini kaybettiği öne sürülmüştü.

Acil olarak görüşme sağlandı

Başvuruyu görüşmek üzere acil olarak bir araya gelen Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, yaptıkları değerlendirmelerin ardından talebi oy birliğiyle reddetme kararı aldı. Kararla, yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilen yerel seçimlerin sonuçlarına yönelik bir değişiklik yapılmamasına karar verildi.

YSK Başkanı Mutta açıklama yapmıştı

YSK, bir gün önce de CHP yönetiminin mahkemenin "mutlak butlan" hükmüne karşı kurula sunduğu itiraz başvurusunu reddetmişti. Sürece ilişkin resmi açıklamayı yapan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından kurula iletilen dilekçenin detaylarını paylaşmıştı. Mutta, parti yönetiminin mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının fiilen ve hukuken imkansız olduğunu savunduğunu aktarmıştı.