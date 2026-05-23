Son Mühür- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kent içii ulaşımda bir planlama olacak mı derken İzmir Büyükşehir Belediyesi sefer planlamalarında güncellemeye gitti. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro ve İzmir Tramvayı ek seferler ve yoğunluk takviyeleriyle hizmet verecek. Peki hangi ulaşım araçları ücretsiz hangisi indirimli derseniz şöyle söylenebilir: İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları Kurban Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’nda ulaşım ücretsiz olacak.

Vatandaşın ulaşmlarını kolaylaştırmak için Bayram döneminde, özellikle İzmir Otogarı’naerişim sağlayan ve ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı. Ayrıca yolcu yoğunluğu oluşabilecek sahil kesimindeki yerleşimlere hizmet veren hatlara da takviyeler yapıldı.

Mezarlıklara ek sefer!

Bayram dönemlerinin manevi huzuru olan mezarlık ziyaretlerinin de kolay olabilmesi amacıyla arife gününden başlayarak Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günü ESHOT tarafından 914 Doğançay Mezarlığı - Karşıyaka İskele, 915 Örnekköy Mezarlığı - Karşıyaka İskele, 917 Balçova Mezarlığı - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 918 Narlıdere Aşağı Mezarlık- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 919 Karabağlar Mezarlığı - Konak,

922 Yeşilyurt Mezarlığı - Konak, 923 Hacılarkırı Mezarlığı - Bornova Metro, 924 Eski Bornova Mezarlığı - Bornova Metro, 925 Hacılarkırı Mezarlığı - Konak, 926 Eski/Yeni Mezarlık - Şirinyer Aktarma Merkezi, 927 Yeni Mezarlık - Bornova Metro, 928 Tırazlı Mezarlığı- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 929 Karacaağaç Mezarlığı - Şirinyer Aktarma Merkezi, 932 Günerli Mezarlığı - Ulukent Aktarma Merkezi, 934 Küner Mezarlığı - Gaziemir Semt Garajı hatları ile mezarlıklara ek sefer yapılacak.

Metro’da dakika planlaması!

İzmir Metrosu’nda 25-26 Mayıs tarihlerinde 06.00-06.30 arası 7,5 dakika, 06.30-20.00 arası 5 dakika, 20.00-00.20 arası ise 10 dakikada bir sefer olacak. 27 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar ise; 06.00-12.00 arası 10 dakika, 12.00-20.00 arası 7,5 dakika, 20.00-00.20 arası ise 10 dakikada bir sefer yapılacak.

O ring hattına dikkat!

Tramvay seferleri de bayramdan nasibi alanlardan. Konak Tramvayı’nda seferler, 25-26 Mayıs’ta; 06.00-07.30 saatleri arasında 10 dakika, 07.30-11.00 arası 7,5 dakika, 11.00-19.30 arasında 6 dakika, 19.30-20.30 arasında 7,5 dakika, 20.30-21.30 arası 10 dakika, 21.30-00.00 arası 12 dakika ve 00.00-00.20 arası 10 dakikada bir hizmet verecek. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise; 06.00-11.00 arası 10 dakika, 11.00-20.00 arası 7,5 dakika, 20.00-21.30 arası 10 dakika, 21.30-00.00 arası 12 dakika, 00.00-00.20 arası 10 dakikada bir sefer olacak.

Karşıyaka Flamingo hattında ise; 25-30 Mayıs arasında, 06.00-07.00 arasında 15 dakika, 07.00-22.00 arasında 12 dakika, 22.00-00.20 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak. Çiğli Tramvayı’ndaki mavi, kırmızı ve Karşıyaka Tramvayı’ndaki turuncu ring hattında değişiklik olmayacak.

Yedek gemiler bekleyecek!

İZDENİZ’de; 25-26 Mayıs’ta hafta içi sefer tarifesi, 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise hafta sonu tarifesi uygulanacak. İskelelerde gemi kapasitesinden fazla oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek. 27-30 Mayıs arasında Baykuş seferleri yapılacak.

Urla ve Mordoğan’a hafta sonları düzenlenen günübirlik seferler bu yıll Kurban Bayramı’na özel düzenlencek. İlk sefer, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü yapılacak; 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka İskelesi’nden hareket edecek, Konak İskelesi’ne uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Urla’dan 19.00’da dönüşe geçecek olan sefer, 20.10’da Konak’a, 20.30’da Karşıyaka’ya varacak. Mordoğan seferi ise Karşıyaka’dan 08.10’da, Konak’tan 08.30’ta hareket edecek. Dönüş vapuru ise 19.00’da.