Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki hareketlilik sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"Sorunların çözüm adresinin CHP olduğu gün gibi ortadadır"

Salıcı, Türkiye’nin içerisinde olduğu siyasi ve ekonomik iklimi "kritik bir dönem" olarak tanımladı. Vatandaşın büyük bir geçim sıkıntısı çektiğini belirten Salıcı, "Değerli yol arkadaşlarım; Türkiye’nin gözleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin üzerindedir. Böylesi kritik bir dönemde; bölünme, parçalanma veya en ufak bir zafiyet gösterme lüksümüz yoktur.

Coğrafyamızda haritaların ve dengelerin yeniden şekillendiği gerçeği net bir şekilde görülmelidir. Vatandaşımız çok şiddetli bir geçim sıkıntısıyla boğuşmakta, açlıkla imtihan edilmektedir. Tüm bu sorunların çözüm adresinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gün gibi ortadadır." dedi.

"Kendi başarısızlıklarını unutturmak için partimizi tartıştırma çabasındadır"

AK Parti’nin kendi başarısızlıklarını örtmek için CHP’yi tartıştırma stratejisi izlediğini iddia eden Salıcı, parti içi tartışmaların bu plana hizmet ettiğini söyleyerek,

"AK Parti, kendi başarısızlıklarını unutturmak için partimizi tartıştırma çabasındadır. Her bir yol arkadaşımız bu gerçeğin farkında ve uyanık olmalıdır.

Bu doğrultuda, partimizin bütünlüğünü koruması yönünde dün yaptığım çağrının altını bir kez daha çiziyorum: Partimizi iç kavgalarla tüketmek ve bölmek isteyenlerin tuzaklarına asla düşülmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin istikametini yalnızca örgütünün öz ve hür iradesi belirler." ifadelerini kullandı.

"Bugün ayrışma ya da suçlama günü değil"

Açıklamasının sonunda çağrıda bulunan Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin içerisinde olduğu zorlukları aşmak için ortak akıl ve dayanışmanın şart olduğunu dile getirerek,

"Zor bir dönemden geçtiğimiz aşikardır; ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinde, imkansız denilen zorlukları aştığımız onlarca örnek vardır.

Bugün; ayrışma ya da suçlama günü değil; sükunet, kucaklaşma ve kenetlenme günüdür. Partimiz, ortak aklı ve dayanışmayı büyüterek yoluna devam etmek zorundadır.

Benim nazarımda hiçbir şey; Cumhuriyet Halk Partisi’nin birliğinden, bütünlüğünden ve siyasi mücadelesinden daha kıymetli değildir. Mücadelemiz, doğrudan AK Parti iktidarına karşıdır.

Bu mücadele gücünü; örgütünden, temiz siyaset anlayışından ve Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan tarihi ihtiyacından alır.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına; umudun, mücadelenin ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir." dedi.