Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan son yasal eklemelerle, arabalarda bulundurulması şart olan güvenlik ürünlerinin kapsamı genişletildi. Çeşme, Urla ve Foça gibi sahil şeridine uzanan otoyollarda sıkça yapılan denetimlerde artık sadece ilk yardım çantası ve yangın tüpü sorulmayacak. Yetkililer, bagaj donanımının eksiksiz olmasını zorunlu kıldı.

Yeni aletler ve ağır kusur detayı

İzmir'deki periyodik araç kontrol merkezlerinde uygulanan test aşamalarına yeni maddeler eklendi. Düzenlemeyle beraber araçlarda pense, tornavida, çeşitli ebatlarda yedek ampuller, tekerlek değişimi için bijon anahtarı ve kriko bulunması şart koşuldu. Olası yolda kalma senaryolarına karşı çekme halatı ile yedek lastik veya pratik lastik şişirme tüpleri de mecburi hale getirildi. Bu teçhizatlardan herhangi birini eksik bulunduran otomobiller, muayene raporuna ağır kusurlu olarak geçecek ve onay pulu alamayacak.

Maddi cezası cep yakıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik timleri, şehir içindeki ve gişelerdeki uygulamalarda bu donanımları titizlikle arayacak. Çevirmede bagajı açtırılan ve yeni yönetmelikteki malzemeleri gösteremeyen vatandaşların adresine 1.246 lira idari trafik cezası tebliğ edilecek. Bu yüksek meblağı ödememek adına sürücülerin en kısa zamanda araç içi alet çantalarını oluşturmaları gerekiyor.

Neden bu kadar önemli?

Konuya ilişkin açıklama yapan otomotiv uzmanları, hayati bir uyarıda bulundu. İzmirlilerin seyahat öncesi mutlaka güvenlik çantalarını kontrol etmesi isteniyor. Özellikle aşırı sıcakların asfaltı erittiği yaz günlerinde, motor kaputu altındaki hararet yangınlara sebebiyet verebiliyor. Aracın elektrik aksamını devreden çıkarmak için akü bağlantılarının koparılması gerekiyor. İşte bu kritik saniyelerde bagajdaki bir tornavida aracın tamamen yanmasını engelliyor. Panik anında elektronik kilitlerin bozulması ihtimaline karşı camları kırarak dışarı çıkmak için de bu aletler kullanılıyor. Bunun yanı sıra gece yolculuklarında patlayan bir aydınlatma ampulünü değiştirmek tornavida olmadan imkânsız hale geliyor.