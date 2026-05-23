Son Mühür- "Mutlak butlan" kararıyla beraber Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı görevine geri dönme süreci, parti gündemini sarsmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, göreve dönüşüyle birlikte kurumsal işleyişi kendi yönetim anlayışına göre tekrar yapılandırmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Sosyal medya profillerinden hukuki süreçlere kadar pek çok alanda değişiklikler yaptı.

Hukuki süreçte yeniden düzenleme

Kılıçdaroğlu’nun ilk adımları çoğunluk olarak partinin hukuki ve operasyonel süreçlerini belirlemeye dair oldu. Bu kapsamda, CHP bünyesinde görev yapan avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda, Yargıtay’daki temyiz başvurusunu da geri çekti.

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarını da güncel siyasi konumuyla uyumlu hale getirdi. X (Twitter) ve Instagram hesaplarında uzun süredir güncellenmeyen biyografi kısmını değiştirerek, unvanını yeniden "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" olarak değiştirdi.

Basın danışmanını değiştirdi

Parti içindeki işleyişe hız vermek için Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle hızlı bir görüşme trafiği başlattı. Ayrıca, basın danışmanlığı görevine gazeteci Atakan Sönmez getirildi.