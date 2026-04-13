Sanayi atıklarının döküm sahası yine bir yangının fitilini ateşledi. Vatandaşı bıktıran bölgede çıkan yangın, mahallede endişeye neden oldu.

Yoğun duman endişeye neden oldu!

İzmir’in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, saat 14.30 sıralarında fark edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Mahalleli durumdan şikayetçi

Yangının çıktığı alanın daha önce de benzer olaylarla gündeme geldiği, sanayi atıklarının kontrolsüz şekilde dökülmesinin mahalle sakinleri tarafından sık sık şikayet edildiği belirtildi. Bölge halkı, özellikle sıcak havalarda bu tür atıkların yangın riskini artırdığına dikkat çekti.