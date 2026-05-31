Son Mühür- Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy ilçesi mevkisinde, İzmir'den Antalya'ya doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması ve ardından alev alması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirirken 33 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı

"Derin bir üzüntüyle öğrendim"

İzmir çıkışlı olan yolcu otobüsünün geçirdiği bu feci kazanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yayımladığı mesajla acılı ailelerin üzüntüsünü paylaştı. Tugay, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünün Denizli'de kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden 8 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan yurttaşımıza ise acil şifalar diliyorum."