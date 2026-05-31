Ekonomi piyasalarında tatil rehaveti sona ererken, elindeki nakdi risksiz ve garantili yollardan değerlendirmeyi hedefleyenler için bankaların sunduğu vadeli mevduat fırsatları ön plana çıkıyor. Yeni haftaya girilirken "900 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar oldu?" ve "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" soruları tasarruf sahiplerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Sektördeki rekabet yüzde 47 gibi yüksek seviyelere ulaşsa da, yatırımcıların sadece tabela oranlarına değil, ay sonunda hesaplarına yatacak net tutara odaklanması gerekiyor. Çünkü bankaların kampanya süreleri ve hesaplarda bırakılması zorunlu olan vadesiz alt limit şartları, elde edilecek net kârı doğrudan etkiliyor. İşte ayrıntılar...

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Yatırımcıların mevduat araştırmalarında en çok dikkat ettiği detayların başında bankaların ilan ettiği nominal faiz oranları ile gerçek kazançlar arasındaki farklar geliyor. Güncel verilere bakıldığında DenizBank yüzde 47 ile listenin en yüksek tabela faizini sunan bankası olarak öne çıkıyor. Ancak bu yüksek orana rağmen vadesiz tutar kesintileri gibi nedenlerle net kazanç sıralamasında tablo değişiyor. Yüzde 43,5 faiz oranı sunan Burgan Bank Kaptan Hesap, 32 günün sonunda sağladığı net getiriyle zirveye yerleşiyor.

900 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?

Elindeki 900 bin liralık birikimi 32 günlük vade seçeneğiyle bankaya yatıran bir yatırımcı, tercih ettiği finans kuruluşuna göre 25 bin TL ile 28 bin 752 TL arasında değişen aylık net kazanç elde ediyor. En avantajlı "hoş geldin" faizleri veya e-mevduat kampanyaları üzerinden yapılan hesaplamalarda, vade sonu toplam bakiye 928 bin 752 liraya kadar ulaşıyor.

BANKA BANKA 900 BİN LİRA MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLAMASI

Nakit birikimini vadeli hesaplarda, e-mevduat kampanyalarında veya katılım bankalarında değerlendirmek isteyenler için 900 bin liranın 32 günlük güncel net getiri tablosu şu şekilde:

Banka ve Hesap Türü Faiz Oranı (%) 32 Günlük Net Kazanç Vade Sonu Toplam Bakiye Burgan Bank (Kaptan Hesap) %43,5 28.752,53 TL 928.752,53 TL Fibabanka (Kiraz Hesap) %46 28.233,89 TL 928.233,89 TL QNB (Renkli Hesap) %45 28.106,38 TL 928.106,38 TL CEPTETEB (E-Vadeli Mevduat) %43 27.991,23 TL 927.991,23 TL Aktif Bank (N Kolay Bono) %41 27.908,95 TL 927.908,95 TL Alternatif Bank (VOV Hesap) %46 27.895,76 TL 927.895,76 TL TEB (Kazandıran Günlük) %45 27.775,72 TL 927.775,72 TL Anadolubank (Serbest Plus) %42 27.746,41 TL 927.746,41 TL Fibabanka / Şekerbank (Yeni Vadeli) %42,5 27.665,75 TL 927.665,75 TL Türkiye Finans (Günlük Katılım) %44 27.485,02 TL 927.485,02 TL Kuveyt Türk (Avantajlı Katılım) %42,18 27.457,45 TL 927.457,45 TL Garanti BBVA (E-Mevduat) %42 27.340,27 TL 927.340,27 TL ING (Turuncu Hesap) %45 27.279,73 TL 927.279,73 TL Halkbank (Standart Vadeli) %41,5 27.014,79 TL 927.014,79 TL Albaraka Türk (Salkım Hesap) %45,25 26.602,37 TL 926.602,37 TL TEB (Marifetli Hesap) %45 26.453,07 TL 926.453,07 TL VakıfBank (Standart Vadeli) %40,5 26.363,84 TL 926.363,84 TL Odeabank (Oksijen Hesap) %45 25.626,41 TL 925.626,41 TL Burgan Bank (ON Plus) %45 25.130,41 TL 925.130,41 TL İş Bankası (Vadeli TL) %38,5 25.061,92 TL 925.061,92 TL DenizBank (Dinamik Kazandıran) %47 25.056,20 TL 925.056,20 TL