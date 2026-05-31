İzmir basını unutmadı! Ziynet Sertel vefatının 5. yılında kabri başında anıldı

Son Mühür - İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden çok sevilen Ziynet Sertel vefatının 5. Yıldönümünde mezarı başında anıldı. Cemiyetin sevilen isimlerinden olan Sertel üyeliğinin yanı sıra İGC Önceki Dönem Başkanlığı yapmış, CHP 26., 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi olarak da hafızalara kazınmış biridir.

Adını taşıyan parkta dualar okunacak!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ziynet Sertel’in anmasını şu ifadelerle duyurmuştu:

“İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve İGC Önceki Dönem Başkanı, CHP 26., 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi, Gazeteci Ziynet Sertel, aramızdan ayrılışının 5. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00’da Eski Bornova Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacaktır.

Anma töreninin ardından saat 12.00’da ise Bornova Çınar Mahallesi’ndeki ‘Ziynet Sertel Parkı’nda ailesi ve dostları tarafından mevlüt okutulacaktır.”

Sevdikleri mezar başında andı!

Sevilen ve saygı gören isim bugün mezarı başında anıldı. Merhume için adını taşıyan parkta -Çamdibi Ziynet Sertel parkında- mevlüt okutuldu. Sevdikleri Sertel için bu sene de bir araya geldi ve dualar etti.