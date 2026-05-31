37 yaşındaki tecrübeli sol bekin profesyonel futbol kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Belirsizlik sürüyor. Kulüpte geçirdiği 4 sezon boyunca hem yönetimin hem de taraftarın sevgisini kazanan emektar yıldızın sözleşmesi resmen sona erdi.

2022'deki antrenörlük planı devreye girecek mi?

İsmail Köybaşı, 2022 yılında Göztepe’ye imza atarken uzun vadeli bir projeksiyon yapılmıştı. Plana göre tecrübeli futbolcu, aktif kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük hayatına da yine sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında adım atacaktı. Geçen sezon başında sözleşmesini 1 yıl daha uzatan kaptan için şimdi o kritik karar anı geldi.

18 yıllık Süper Lig kariyerine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devleri sığdıran, bu süreçte 2 kez şampiyonluk kupası kaldıran ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı terleten Köybaşı, Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden biri. Yönetim ve oyuncu, kariyerin saha içinde mi yoksa kulübede mi süreceğini belirlemek için masada.

Sakatlık süreci formayı uzaklaştırdı

Deneyimli savunmacı, geride kalan sezonda sakatlık kabusuyla boğuştu. Göztepe formasıyla 10 karşılaşmada görev alan kaptan, ocak ayında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Form grafiği sekteye uğradı.

Ligin son haftalarında iyileşerek maç kadrosuna girmeyi başarsa da teknik heyet riske girmeyerek ona süre vermedi. Fiziksel durumu ve yeni sezon planlaması, kaptanın kariyerindeki yeni rotayı çizecek en büyük etken olacak. İzmir ekibinde bu önemli düğümün önümüzdeki günlerde çözülmesi bekleniyor.