TFF 2. Lig’in köklü ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü’nde geçirdiği hareketli yılların sonrasında Onur Akdeniz, kariyerinde yönünü Doğu’ya çevirdi.

Sözleşmesinin sona ermesiyle beraber boşa çıkan 29 yaşındaki başarılı stoper, yeni sezonda 12 Bingölspor’un başarısı için ter dökecek.

Menemen FK’daki inişli çıkışlı yıllar

İzmir ekibinde tam üç dönem geçiren Akdeniz, kulübün savunma kurgusunda uzun süre kritik rol oynadı. Özellikle istikrarıyla ön plana çıkan oyuncu, Menemen’in ligdeki savaşında hem hırsı hem de savunma becerisiyle ilgileri üzerine çekmişti. Son sezonunda ise kadro dışı kalmıştı.

İstatistiklerle Onur Akdeniz’in performansı



Deneyimli savunmacının son yıllardaki sahadaki performansına bakıldığında, özellikle 2023 ve 2025 yılları arasındaki yoğun temposu göze çarpıyor:

2023-2024 sezonu: Takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak tam 35 karşılaşmada görev aldı ve savunmanın bel kemiği oldu.

2024-2025 sezonu: Performansını devam ettirerek 33 resmi maçta sahada kalarak güven tazeledi.

Son dönem (2025-2026 ilk yarı): Sezona giriş yaptıktan sonra forma giydiği 6 karşılaşmanın sonrasında, kulüp yönetimi tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılması kariyerindeki en büyük kırılma anlarından biri oldu.