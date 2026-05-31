Karşıyaka Spor Kulübü’nde bayram sonrası hareketli günler kapıda. Kulüp hem mali genel kuruluna hem de seçimli genel kurula hazırlanırken, camiadaki en büyük soru işareti başkanlık koltuğuna kimin oturacağı.

Adaylık krizinde ipler geriliyor

Yeşil-kırmızılı camiada şu an en büyük gündem, aday belirsizliği. Mevcut başkan Aygün Cicibaş, 6222 sayılı kanun kapsamında aldığı ceza nedeniyle adaylık sürecine katılamıyor.

Bu durum, kulübü yeni bir arayışa itmiş durumda. Daha önce ismi potansiyel adaylar arasında geçen eski başkan İlker Ergüllü, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde adaylığı düşünmediğini net bir dille ifade etti.

Çiftçioğlu'ndan "Yokum" Mesajı

Adaylık konusunda gözlerin çevrildiği bir diğer isim olan İsmail Çiftçioğlu cephesinde de durum farklı değil. 7 Nisan’daki kongre öncesinde ismi ön plana çıksa da, Çiftçioğlu bu süreçte herhangi bir adaylık çalışması yürütmediğini ve göreve talip olmadığını belirtti. 11 Haziran’daki kritik kongre öncesi, Çiftçioğlu’nun bu kararı camiadaki belirsizliği daha da artırdı.

Gözler 11 Haziran’a çevrildi

Karşıyaka’nın önünde oldukça kısa bir takvim var:

2 Haziran Salı: Olağan mali genel kurul yapılacak ve yönetim ibraya sunulacak.

11 Haziran: Seçimli genel kurul gerçekleştirilecek.

Kulübün önündeki en büyük tehdit ise kayyum riski. Camia, önümüzdeki 1,5 haftalık süreçte bu krizi aşarak kulübün kayyuma gitmesini engellemeye çalışıyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer ihtimal ise; Aygün Cicibaş’ın adaylığının önü açılmazsa, yönetimin kendi içinden bir formül üreterek seçime gidilmesi. Önümüzdeki birkaç gün, Karşıyaka'nın geleceği açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.