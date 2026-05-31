Son Mühür / Atakan Başpehlivan Merkez sağ ve İzmir siyasetinin önemli isimlerinden bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nde de önemli görevler almış olan Dr. Aytun Çıray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Özgür Özel ve ekibini eleştirdi.

Çıray’dan, Kılıçdaroğlu’na Özel çağrısı

Dün, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma programına alternatif başka bir etkinlik düzenleyen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıldığı esnada gerçekleşen tartışmayı eleştiren ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenen Aytun Çıray, Özgür Özel ekibinin devleti yönetemeyeceğinin altını çizdi.

Aytun Çıray: Bunlar asla devlet yönetemezler

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek, Özgür Özel ve ekibinin yaptığı çocukça hareketlerin trajikomik olduğunu kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bunlara verdiğiniz imkân ve değer için sizi şiddetle kınıyorum. Bence özeleştiri yapmanız doğru olmuş. Türk'ü Cumhuriyet Halk Partisi programından çıkaranların, Atatürk’ümüzün mozolesini siyasi şova çevirmeleri ne acı. Çocukça hareketler ise trajikomik. Bunlar asla devleti yönetemezler.”